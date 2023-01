A Petőfi 200 programsorozat keretében Kiskőrös turisztikai fejlesztések sorát valósította meg eddig. Új kiállítást mutatott be a Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum, a János Vitéz Látogatóközpont helyszíne pedig egy játszóparkkal is kiegészült. A város történetével egy QR-kódokkal ellátott, szórakoztató digitális túraútvonalon keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók. A Petőfi szülőház szomszédságában lévő Műfordítói Szoborpark bejáratánál elhelyezett versautomatán pedig több nyelven hallgathatják meg a legismertebb Petőfi-verseket. Megújult a város turisztikai weboldala, amely a kiskőrösi kistérség kulturális, gasztronómiai és természeti élményeit egységes arculattal, átlátható és felhasználóbarát formában mutatja be. A hétvégi kikapcsolódásra vágyó belföldi turisták szálláslehetőségeket és egy speciális csomagajánlatot is megismerhetnek a honlapon. A kiskőrösi kedvezményekkel olyan kulturális és szabadidős intézmények látogathatók, mint a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a Képzőművészeti és Néprajzi Látványtár, a Szlovák Tájház, a János Vitéz Látogatóközpont és a Rónaszéki Fürdő.

Dr. Filus Erika mutatja be Petőfi Sándor szülőházát a felújítás után

Fotós: Barta Zsolt

A város első turisztikai ajánló filmje dinamikus vágásokra, feliratokra és grafikákra épülő videó egy fiatal család szemszögéből mutatja be azokat a kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző programokat, amelyek különlegessé teszik Kiskőrös városát. A film a Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum új kiállításától kezdve a hagyományőrző Szlovák Tájházon át a gyógyvíz minősítéssel rendelkező fürdőn keresztül az országszerte ismert kiskőrösi borkultúráig kalauzol végig egy, a városban töltött hosszú hétvége sokszínű programjain. A látogatók nemcsak Kiskőrös, de a térség természeti értékeit is élvezhetik a környékbeli gyalogos és kerékpárutakon, valamint lovas farmokon.

További információk Kiskőrös turisztikai honlapján érhetők el.