Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium múzeumi főosztályvezetője a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum két új állandó tárlatának megnyitása kapcsán elmondta: a kiállítások egyrészt bemutatják, hogy milyen volt a Petrovics család társadalmi helyzete a költő születése idején, valamint jellemzik Petőfi 1842 és 1849 közötti alkotói időszakát. Hangsúlyozta: egy-egy kiállítás a helyi közösség számára is meghatározó élmény.

A tárgyakon kívül az itt alkalmazott interaktív elemek a kiskőrösiek identitását is erősítik.

Szilágyi Márton irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a Költőnek szült anyám című állandó kiállítás megnyitásakor arról beszélt, hogy egy költőnek emléket állító irodalmi emlékhely többféle feladatot is betölt. Egyrészt hozzájárul az illető kultuszának és népszerűségének megőrzéséhez, ugyanakkor egy írói életpálya apropóján egy eltűnt életforma kereteit is megőrzi. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a 7 év című állandó tárlat megnyitója kapcsán elmondta: a Kiskőrösön 200 éve született költő szűk hét esztendő alatt világirodalmi nagysággá írta magát. Önmagában már ez is elegendő lenne, hogy tisztelegjünk nagysága előtt", de Petőfi Sándor több mint költő, több mint világhír, több mint a Kunság nagy szülötte – tette hozzá.

A rendezvény után a közönség megtekintette a Petőfi Szülőház megújult kiállítását és az emlékmúzeum új tárlatát. Hétvégén Kiskőrösön Petőfi ünnepet rendeztek. Ennek keretében 3D-s kiállítás keretében látható a Petőfi Sándor életútja a A Luther sétányon. A művelődési házban a költő halála után kialakult kultuszt mutatja be egy tárlat. Verspadok várostörténeti digitális túraútvonal, János Vitéz Park, Petőfi versautomata várja az érdeklődőket.