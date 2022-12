– Ön melyik művészeti ágat képviseli?

– Szövő vagyok, a 80-as években ragadott magával még középiskolásként, a Szórakaténuszban ismerkedtem meg a technikával. Az élet úgy hozta, hogy közösség- és művelődésszervező lettem, de a szövés végig kíséri az életemet, még ha csak hobbi szinten is. Elsősorban az alkotótáborokban jut időm alkotni, és gyerektáborokat tartok. Kedvenceim a gyapjúszőnyegek, ezen belül is a székely festékesek. Elkötelezettségemet és szenvedélyemet mutatja, hogy munkásságomat egykoron a Népművészet Ifjú Mestere díjjal ismerte el a szakma.

– Az egyesületben sok az országos elismertségű alkotó?

– Igen, tagjaink közül 36-an rendelkeznek Népi Iparművész kitüntetéssel, öten Népművészet Ifjú Mestere, és 16-an a legrangosabb, Népművészet Mestere kitüntetéssel. Ketten pedig Kossuth-díjat is kiérdemelték. Ezen címek birtokosai életútjukkal, alkotói tevékenységükkel bizonyítják a népművészet fontosságát, továbbélését.

Az egyéni elismerések mellett egyesületünk 2008-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából a népművészet és népi iparművészet hagyományát őrző és fejlesztő tevékenységéért Csokonai Vitéz Mihály-közösségi díjat kapott.

– A 40 évet egy nagyszabású tárlattal ünnepelték meg az ősszel Kecskeméten, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, karöltve a 70 éves Díszítő Szakkörrel. Ők is tagok?

– Igen, a szakkör több hímzőmestere is tagunk. Nagyon örültünk, hogy közös tárlaton mutathattuk be múltunkat, jelenünket a nagyszámú közönség előtt.