Már pénteken egy különleges könyvet ismerhet meg a közönség, mely vallási vonatkozása mellett a kecskeméti helytörténetbe is betekintést nyújt. A könyvbemutató 16 órakor a Katona József Könyvtár lesz. Székely Gábor, egykori kecskeméti diák a Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században című kötete nemcsak a reformátusokról szól, kitekintést ad Kecskemét város teljes korabeli társadalmára és távolabbi területekkel való kapcsolatokra is.

A kötetet bemutatják a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai: dr. Fodor Pál címzetes főigazgató, dr. Ács Pál tudományos tanácsadó és dr. Molnár Antal főigazgató-helyettes. Felkért hozzászólók: Bujdosóné dr. Dani Erzsébet megyei könyvtárigazgató, habilitált egyetemi docens, dr. Fogarasi Zsuzsanna, a Ráday Múzeum igazgatója, Kuti József református lelkész és dr. Sárközy István ny. történelemtanár, nyugalmazott igazgató.

A képzőművészeti alkotások iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk a jótékonysági aukciót. Pénteken 17 órakor tartják meg a jótékonysági árverést a Hírös Agórában, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének adventi csoportos tárlatához kapcsolódóan. A Melegítő szeretet – Adományozzunk kályhát a rászoruló családoknak! című jótékonysági eseménnyel a képzőművész közösség a Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoport akciójához csatlakozik. A kikiáltási ár a művek becsértékének 30-40 százaléka.

A város főterén, a Régi idők karácsonya elnevezésű adventi forgatagban pénteken és szombaton is számos program lesz. Pénteken 18 órakor meséket hallgathatnak meg a gyerekek a Mikulásházban. 19 órakor Szűcs Gabi Trió ad meghitt, lélekemelő koncertet. Szombaton 14 órakor hintaló készíthető a kézműves műhelyben. 15 órától találkozhatnak az érdeklődők a sétáló óriás Angyalkával. 16 órától Varázslat címmel látható a Jugglers of the Village tűzzsonglőrök műsora. 17 órakor gyújtják meg a második gyertyát. 18 órakor újabb mesék hallhatók a Mikulásházban.

Szombaton 17 órakor zeneirodalmi csemegét kínál a Katona József Könyvtár, ahol folytatódik a Kodály 140 címmel zenetörténeti sorozat. A második előadást Három géniusz, háromféle világhír – Azonos gyökerek Bartók, Dohnányi és Kodály a nagyvilágban címmel Becze Szilvia műsorvezető tartja meg. A műsor előtt 16 órától a Kodály Iskola, valamint az M. Bodon Pál iskola növendékei játszanak Kodály műveket.

Szombat 15 órakor gyerekprogram is elérhető a könyvtárban. A Túl az Óperencián című családi mesedélutánon az Elrabolt Mikulás mesével várja a családokat Roszik Sára gyermekkönyvtáros.

A Hírös Agórában pedig már zajlik a Csillagszoró jótékonysági ackió, az önzetlen adományozók cipősdobozba csomagolt ajándékokat adhatnak le december 15-ig, megjelölve, hogy hány éves gyermeknek, fiúnak vagy lánynak ajánlják az ajándékot. Emellett szombat és vasárnap tartják meg a HartPLacc elnevezésű képző-, és iparművészeti vásárt.