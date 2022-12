Az eseményen részt vett a művész is, aki röviden mesélt a zománcképek megalkotásának folyamatáról, ábrázolásáról és a képek mondanivalójáról. Az acéllemezekre ráégetett egyházi témájú képeknél sötétes, bordós-sárgás színvilág uralja a hangulatot. Két kiállított kép esetében is használta a művész a torinói lepel motívumát, a többi kép esetében pedig a feszület, Mária és Jézus állt megjelenített központi témaként.

Balanyi Károly egyik munkája

Fotós: Szalay Tamás

A képek elemzése után Farkas P. József, a Wojtyla Ház vezetője egy kötetlen beszélgetést kezdeményezett a meghívott vendéggel, Bányai Gáborral. A képek témájából adódva kitért arra, hogy mennyire fontos a jelenkor viszontagságai között, hogy megőrizzük a hitünket. A családba vetett bizalmunk, a mások segítése, az erkölcs mind olyan kapaszkodó, amik segítenek minket a nehéz időkben.

Szó esett a Wojtyla Ház rezsicsökkentési modernizációjáról is. Napelemeshőszivattyús-rendszert építettek ki a házban önkormányzati támogatással, ami költséghatékonyabbá teszi a ház fűtési rendszerét. Ezzel is biztosítva azt, hogy a téli, hideg időszakban is zavartalanul folytathassák karitatív tevékenységüket. A perifériára került emberek életének megkönnyítése továbbra is a Wojtyla Barátság Központ fő törekvése. Ennek a nemes célkitűzésnek a támogatásáról egyértelműen biztosította a vezetőséget az országgyűlési képviselő. Munkájuk ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben talán még fontosabb, mint eddig bármikor.

Ahogy a segélyszervezet jelszava is mondja: „A mi oltárunk a szegények böjtös asztala!”