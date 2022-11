A Blues Company november 19-én lép fel két előzenekarral, a Kavalkád és a Walking Mama együttessel, majd a Carson Coma együttest november 26-ára várják. Előzetesen már olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy óra alatt elkelt minden belépőjegy, ezért két alkalommal lépnek fel egyetlen este alatt, 19 és 21 órától. Decemberben a szegedi Carl zenekar zenél a Heavenhike és Berries társaságában.

Jagicza László, az Armstrong Club tulajdonosa, vezetője beszámolt arról is, hogy januárra igazi különlegességgel készülnek az élő zenés klub 28. évfordulójára. 2023 januárjában közös születésnapi bulit szerveznek Egri Péterrel, a Mystery Gang énekesével. Az együttes 25 éves jubileumot ünnepel, a kezdetekkor a második koncertjüket az Armstrog Clubban adták, ez az apropója a közös rendezvénynek. Az együttes megalakulása óta itthon és külföldön több mint 1800 koncertet adott. Felléptek a Művészetek Palotájában és sikerrel szerepeltek Londonban, New Yorkban, Milánóban és Párizsban is.