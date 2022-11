Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere nyitotta meg a falu történelmének legviharosabb eseményeit bemutató tárlatot. A dokumentumokat, a tárgyakat a helyi családok és az elszármazott töltésiek bocsátották a falu rendelkezésére. Sajnos egy kiskunhalasi muzeológus, aki a kiállítást kialakítását kezdeményezte elhunyt, ekkor vette kézbe az ügyet Takácsné Stalter Judit, aki eredeti hivatását tekintve történelem tanár, hogy elkészüljön a bemutató, amely a német nemzetiségű közösség történelmének a legszörnyűbb eseményeit mutatja be.

A rendezvény megnyitóján a Fuchs Kórus énekelt, a polgármester pedig felidézte az események krónikáját, majd Nagyidai Zsolt, császártöltési plébános, esperes áldotta meg a kiállítást.

A falu közel félévszázados történelmét sok képpel, korabeli eszközökkel, rövid magyarázó szövegekkel és nagyon sok névvel mutatja be a kiállítás. Az első világháborúval indul a bemutató. Egy helyi polgár, Schilli János fotói láthatóak a kiállításon, aki túlélte a világégést.

A második világháborúban a történelem úgy hozta, hogy Császártöltés lakosainak egy része hadifogolyként kint maradt a Szovjetunióban.

Akik haza jöttek már nem találták meg a családjaikat, mert azok tagjait kitelepítették. Akik itthon voltak 1944 őszén, azokat a szovjetek hurcolták el malenkij robotra a Donyecki Medencébe. A Donbasszba hurcoltak nevei egy külön falon olvashatóak, a tárlaton felépítettek egy barakkot is, amely a túlélők leírása alapján készült el. Császártöltésről 800 családot telepítettek ki 1946-tól. Akik olyan szerencsések voltak, hogy visszaszöktek, azok már nem mehettek vissza a családi házaikba, mert oda Szlovákiából kitelepített magyarokat költöztettek be. Ezekre a családokról is megemlékezik a kiállítás.

Takácsné Stalter Judit a baon.hu-nak elmondta, ha az iskolások végig járják a három szobát, látják a rokonok neveit fotóit, az megerősíti bennük a származástudatukat. Büszkék lehetnek az elődökre, akik elképesztő szenvedéseken mentek keresztül. Akik haza jöttek, azok őrizték meg az utódoknak Császártöltést.