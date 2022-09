Almási Zsuzsanna 2010 óta fest. Mint magáról elmondta, észrevétlenül lopózott életébe és annak már nélkülözhetetlen részévé vált. Kezdetben autodidakta módon fejlesztette magát, majd csatlakozott a Szappanos István festőművész által vezetett szakkörhöz, tőle tanulta meg az akvarellfestés technikáját.

Szinte minden idejét festéssel, gyakorlással tölti és immár 12 éve alkotótáborok lelkes résztvevője. Szereti megörökíteni a természet szépségeit, a tájak, a virágok, a régiségek különösen közel állnak a szívéhez, de egyre jobban érdekli a pasztellezés és a technikában rejlő lehetőségek is. Emellett érdekesnak találja a tusrajzokat és a monokróm alkotásokat is. Munkájában is a tehetség fejlesztése jelenti számára az örömöt. Óvónőként dolgozik Kecskeméten, a Ferenczy Ida Óvodában, ahol izgalmas feladatának tartja a gyermekekben rejlő tálentum felfedezését és kibontakoztatásának elősegítését. Az ő ötlete nyomán rendezték meg először Kecskeméten az Első Örömfestést, ami a megyeszékhely amatőr alkotóinak bemutatkozására nyújtott lehetőséget, és amit azóta rendszeresen megrendeznek a városban. 2016-ban Alkotói díjjal jutalmazták munkáját. Bevallása szerint hálás a festés adta örömökért, a szép élményekért, sikerekért, az alkotótábori barátságokért, mert ezektől eseménydús és tartalmas az élete. Legfontosabb célja, hogy festményei által észrevétlenül csempésszen harmóniát az emberek rohanó mindennapjaiba.