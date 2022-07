A Lyra együttes vidám, nyári dallal köszöntötte az Országjáró hallgatóit a város főteréről, ahol Hegedűs Ildikó a Kiskun Táncegyüttes tagja egy szép halasi népdalt énekelt el. Szakál Aurél a Thorma János Múzeum igazgatója Kiskunhalas történelméről mesélt és mutatta be a Kiskunhalas anno... című kötetet. Szécsiné Rédei Éva a Csipkeház igazgatója a hungarikum halasi csipke varrásáról, minta világáról, történetéről mesélt Domokos István felelős szerkesztő mikrofonja előtt.

Csorvási Dorottya a városi turisztikai iroda munkatársa Kiskunhalas jellegzetes épületeit mutatta be Nagy Margitnak, a térség tudósítójának a Panorámatoronyból. Hugyecz Sándor a Halasthermál Kft. ügyvezető igazgatója a kiskunhalasi gyógyvízről és gyógyhelyről mesélt Czifra Szilvia mikrofonja előtt.

Császár Anna keramikus művész a halasi csipkét és a város jelképeit a halakat ötvöző munkáját hozta el a műsorba, Márfi Gábor konyhafőnök körömpörköltet készített csülökkel halasi módra, Szőke Sándor borász a kunság borait mutatta be. Greguss Viktor a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület munkatársa a Kiskunhalas környéki természeti kincseket, látnivalókat mutatta be,

Fejesné Erzsike a Szivárvány Bábszínház vezetője, aki a János Vitéz bábtáborból érkezett az Országjáró adásába, arról beszélt, hogy számos helyi legendát, mesét bábok segítségével mutatnak be a gyerekeknek.

Waclawczyk Dariusz az idén 25 éves Kiskunhalasi Lovasbandérium huszár ezredese hagyományőrzésről és a halasi lovas sportéletről is mesélt. Törteli Imre a Halasi Napsólyom Íjász Egyesület hagyományőrző munkáját mutatta be az Országjáró hallgatóinak.