Az iskolásoknak szóló történet főhőse Kata, Botond és Nándi a nyár nagy részét együtt töltik, és akarva-akaratlan belesodródnak néhány roppant izgalmas és mulatságos kalandba. Helyi vonatkozása is van a kötetnek, hiszen Soltszentimre és környéke kulcsszerepet játszik a történetben.

– Akármilyen hihetetlen, számtalan embert megkérdeztem, köztük sok olyat is, aki a régióban él, de alig néhányan tudtak egyáltalán a Kolon-tó létezéséről. De talán nem is olyan nagy baj ez. Hiszen így maradhat meg ilyen háboríthatatlan, pazar madárrezervátumnak ez a mocsárvidék – avatott be az alkotás folyamatába Judith, aki személyes élmények és szakirodalmi kutatómunka alapján írta meg regényét.

Az írónő a pusztához fűződő különleges kapcsolatát már több felnőtteknek szóló versben és novellában megörökítette. Most kifejezetten a fiatalabb generációknak mesél az épített és a természetes környezet szépségéről.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy édesanyaként módomban áll az alföldi táj szeretetét átadni a gyermekeimnek. A fiúkkal rengeteget biciklizünk, gyűjtünk kamillát, bodzát, csipkebogyót, leruccanunk a Dunához, vagy kimegyünk a falu szélére sárkányt eregetni. Szerettem volna megmutatni ezt az életérzést mindenkinek. A Rejtélyes vakáció, ahogy a neve is mutatja, tartogat meglepetéseket.

Pörgős, szórakoztató, mai fiataloknak készült. Modern utazóregény, a puszta mellett más, izgalmas tájakon is végigvezeti az olvasót, miközben fölfejtésre kerül egy komoly bűntény is.

A regény egyik nagyon fontos üzenete a természetvédelem fontossága. A háborítatlan környezet és a rombolás erős kontrasztot ad a könyvben.

– A XXI. század emberének kötelessége a saját érdekei elé helyezni a bolygó sorsát. De ezt nem lehet külső kényszerrel elérni. Hatékonyan akkor tudunk vigyázni az élőhelyünkre, ha a szívünkben hordozzuk. Mert akkor nem teszünk olyat, amivel kárt okozunk benne – tette hozzá az írónő.