– A film teljes zenei anyagát te szerezted? – kérdeztük elsőként Milántól, akinek sikereiről lapunk már számos alkalommal beszámolt.

– A Zanoxban közel egyórányi filmzene és több könnyűzenei dal hallható. Ebből a teljes filmzenét és egy, a végfőcím alatt hallható dalt szereztem én. Mind a dalban, mind a filmzenében nagy segítségemre volt Liszkai Zsanett, aki elektronikus zenei producerként működött közre a komplexebb hangzások megfejtésében és annak realizálásában, például az időutazás hangjának megalkotásában. Az eredeti filmzene mellett hallható két, a Ricsárdgír magyar underground zenekarral közösen írt zene is. Többek között ezért is szerettem ezen a filmen dolgozni, mert nagyon sokszínű a zenei világa.

– Már több kisebb filmhez is szereztél zenét. Hogyan hangolódsz rá egy filmre? Jársz a forgatásokra is, vagy a kész film alapján írod meg a zenét?

– Ha van lehetőségem, akkor már a kezdeti szakaszban is ott vagyok, de ez változó. Leginkább a film első vágata az, amikor elkezdem a zeneszerzési folyamatot.

Valamikor csak a végleges, vágott anyagot kapom meg, van amikor pedig – ahogyan a Zanox esetében is – már a forgatókönyvtől végigkísérhetem a filmet a forgatásokon át egészen a végleges kópiáig.

Számomra ez adja a legtöbb és legszélesebb körű betekintést a rendező fejébe, ezzel is közelebb kerülve az elképzelései megvalósításához. A Zanox esetében viszont már akkor elkezdhettem ötletelni a film zenei világán, amikor megkaptam Benőtől, a film rendezőjétől a forgatókönyvet.

– Mennyi ideig dolgoztál rajta?

– Kicsit több mint egy éve kaptam meg a forgatókönyv majdnem végleges változatát. Ezután Benővel átbeszéltük a koncepciómat, majd annak elfogadása után elkezdődtek a zenei munkafolyamatok, előkészületek. A komponálás akkor vette kezdetét, amikor az első vágatot megkaptam, de­cember elején, és március végéig tartott. Ezt követően Bobák Bence hangmérnök keverte a filmzenét április végéig. Ezek után leadtuk a véglegesen kevert filmzenét Balázs Gabinak, aki szépen összehozta a zenét a film hangjaival.

– Hogy tetszik a film?

– Lehet, csak elfogult vagyok, de nagyon szeretem a Zanoxot. Sok mindent köszönhetek neki, szakmailag és személyesen egyaránt.

Az elmúlt egy év alatt a sok kihívás ellenére a humorával, csavarjaival és karaktereivel együtt hozzánőtt a szívemhez. Örülök, hogy ez lehet az első nagyjátékfilmem.

– Más munkákon is dolgozol?

– Jelenleg a filmzenealbumon dolgozunk Bencével, hogy mihamarabb megjelenhessen minden online streaming platformon. Szerencsére már kilátásban van egy rendkívül izgalmas projekt, melyet alig várok, hogy megoszthassak a világgal. Ezenkívül van még néhány reklám/image film zenei megkeresésem is, illetve különböző masterelési megbízásom.