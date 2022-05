Hosszú Katinkát Putnik Tamás bajai sportriporter kérdezte a film készítésének részleteiről. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok bajai úszónő elmondta, hogy 19 éves koráig élt és sportolt a városban, mindig jó érzéssel jön szülővárosába, Bajára. Azért szerette volna, hogy a film díszbemutatója itt legyen, hogy a családja, a barátai, valamint azok, akik őt személyesen ismerik, lássák először az alkotást.

A dokumentumfilm bemutatja Katinka gyermekkorát a családi archív felvételeken keresztül, bepillantást ad a világklasszis úszónő sportkarrierjének alakulásába, ugyanakkor a magánéletének fontosabb történéseit is megismerhetjük.

A Katinka életrajzi film forgatása két évvel ezelőtt 2020 elején kezdődött, de a koronavírus járvány miatt többször kényszerszünetet kellett tartaniuk. A hivatalos életrajzi dokumentumfilm a Szupermodern Stúdió gyártásában készült, a Nemzeti Filmintézet 560 milliós állami támogatásával. Producere Lajos Tamás, a rendező Pálinkás Norbert volt. A forgatókönyvet írta és a film kreatív producere Köbli Norbert.

Sokan voltak kíváncsiak az úszónőről készült dokumentumfilmre Fotó:

Hosszú István, Katinka édesapja portálunknak elmondta, hogy óriási büszkeség ez számára és hálás mindenkinek ,aki lehetővé tette a film elkészítését. Mindenkinek köszönetét fejezte ki, hogy részt vett a film megalkotásában, így ország-világ megismerheti Katinkát.

– Lehet, hogy nagyon sokan tudják, hogy úszó, de részletesen nem ismerték a körülményeket.

A film üzenete szerintem a mai fiataloknak az lehet, hogy a munkát bele kell tenni, ha van egy cél.

Természetesen a tehetség, az adottság is fontos. Az ember, ha elbukik, akkor is fel kell állnia. Katinka is hullámvasútként élte meg a pályáját, és hála Istennek nagyon kitartó volt – hangsúlyozta Hosszú István.