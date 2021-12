– Milyen a kapcsolata a kecskeméti közönséggel?

– Kicsit több, mint húsz éve annak, hogy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulatában játszom. Hét évig Győrben is voltam, de a kecskeméti közönség mindig is fontos volt számomra, minden közönségnél jobb, azért is szeretem, mert ugyanazt a színházat díjazza, mint amit én is, főleg a szórakoztató darabokat kedveli, zenével, ha lehet. Közvetlen kapcsolatban vagyok az emberekkel. Régebben megvártak, telefonáltak, üzentek, találkozót és beszélgetést kértek, ma pedig – a modern technikának hála - sokakkal levelezek, vagy online üzenetet váltok. Aranyos, barátságos közönség, akik nagyon szeretik és értik a színházat. Nem titok, hogy én faluról származom, és ezt a fajta szeretetteljes őszinteséget tanultam és szerettem meg gyerekkoromban, amivel itt is körülvesznek az emberek. Nyíltan megmondják, hogy mit szeretnek és mit nem, mi az, ami tetszett nekik, és mi nem. A mi feladatunk pedig, hogy elfogadjuk ezt a véleményt, és igazodjunk az igényekhez.