Befejeződött a Szalkszentmárton központját díszítő Petőfi szobor és környezetének felújítása. A beruházás közel tízmillió forintba került.

Fotó: Pozsgai Ákos

A Kecskeméti Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és a segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki nem adott elsőbbséget a kerékpárosnak, aki emiatt az autónak ütközött. A férfit a helyszínen megállt, ám kis idő múlva elhajtott anélkül, hogy segítséget nyújtott volna a súlyosan sérült nőnek.

Dr. Filus Erika vezeti továbbra is a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szakmai tevékenységét. A kiskőrösi önkormányzat újabb öt évre megbízta a jól ismert múzeumi szakembert a neves intézmény vezetésével a közelmúltban.

Rablás miatt vettek őrizetbe a rendőrök egy 22 éves nemesnádudvari férfit. Egy 15 éves fiú Sükösdön találkozott 22 éves nemesnádudvari ismerősével vasárnap délután. A férfi a beszélgetés során elkérte a fiatalkorú telefonját, amit rövid használatot követően nem akart visszaadni neki.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG) kezelésében lévő védvonalakon I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben.

A jövőben a KEFAG Zrt. gondoskodik az izsáki, felső-matyópusztai, a Majláth-iskola melletti szakrális emlék fenntartásáról. A társaság már eddig is több keresztet gondozott.

A régi magyar viseleteket és a magyar hagyományokat éltető zsinóros ruházat nők, férfiak, sőt, már a gyerekek körében is egyre jobban hódít. A Kecskeméten és környékén élők közül is sokan hordják jeles alkalmakon, a közelmúltban pedig hálabált is szerveztek e viseletek népszerűsítésére, a magyar identitás erősítésére, az ősi magyar hagyományok tisztelete jeléül.

Jelentősen drágul az üzemanyag péntektől.

Bejelentette az NB I.-es rajtra készülő Kecskeméti TE, hogy leigazolta a Zalaegerszeg játékosát, Kovács Barnabást. A 21 éves labdarúgó a lila-fehérek harmadik nyári igazolása.

Változások az új nemzetiségi önkormányzatoknál Kalocsán.

Kisszállás közelében, az 55-ös főúton Ásotthalom irányába teljes szélességében lezárta a rendőrség az utat, ahol két személyautó frontálisan ütközött egy enyhe ívű kanyarban.