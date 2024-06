Kovács Barnabás Zalaegerszegről teszi át a székhelyét Kecskemétre, miután a hírös városi egyesület kivásárolta a szerződéséből.

Kovács Barnabás a szerződés aláírása után

Fotó: Nyitray András

A 21 esztendős játékos Dunaújvárosban kezdett el futballozni, és már a 2018/2019-es idényben rendszeresen játszhatott az NB III.-as felnőtt együttesben. Két idényt követően a ZTE figyelt fel rá, ahol elsőre tizenöt tétmeccsen kapott bizalmat az NB I.-es keretben. A 2021/2022-es szezonra Tiszakécskére adták kölcsön az NB II-be, 36 mérkőzésen 5 gólig jutott a Tisza-partiaknál. Ezt követően visszatért Zalaegerszegre, két év alatt 36 találkozón számoltak vele, 2023-ban a MOL Magyar Kupát is megnyerte, majd a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott. A ZTE-től 51 tétmérkőzés után búcsúzik, ezeken öt gólpasszt adott.

Kovács Barnabás az U21-es válogatottban is szerepelt korábban, a 181 centiméter magas játékos a középpálya több posztján is bevethető, hiszen a támadások építéséből is szívesen kiveszi a részét.

– A váltás lehetősége már a bajnokság végén felvetődött, a KTE éreztette velem, hogy meg akar szerezni, amin a több játéklehetőség érdekében el is gondolkodtam természetesen a menedzseremmel és a családommal együtt – jelentette ki a labdarúgó. – Úgy érzem, hogy ez volt a jó döntés. Mindig lépésről lépésre haladok, így vagyok ezzel most is. A csapattal természetesen szeretném elérni az elvárt célt, segíteni leginkább gólokkal és gólpasszokkal tudok a magam részéről ebben, ezen leszek. A KTE projektje nagyon szimpatikus volt számomra, mindezt úgy vázolta fel a vezetőség és a vezetőedző, hogy abban engem képzeltek el, ez volt a döntő érv a klubváltás során – mondta Kovács Barnabás.