A közösségi médiában terjedő egyik legújabb trend a slow morning, azaz a „lassú reggel”. A reggeli ébredés utáni gyorsan felhörpintett kávé és munkába rohanás helyett a nyugodt napkezdetet hirdeti, ezáltal átgondoltabb és stresszmentesebb lesz a napunk, nem utolsó sorban pedig eredményesebbek lehetünk a munkánkban is. Nemrég jöttem rá, hogy tudat alatt mindig is átadom magam ennek a trendnek, csak én lustálkodásnak hívom. A semmittevős hétvégéken vagy a szabadnapjaimon úgy alakítom ki a reggeli rutinom, ahogy csak akarom, hiszen nincs egyetlen elfogadott szabály sem arra, mitől lesz lassú a reggel. Ilyenkor nincs is jobb, mint egy pizsamában elköltött reggeli és egy forró tea, amik ráhangolnak egy ráérős hétvégére, amikor nem kell sietni sehová.

Lassú reggel

Fotó: shutterstock.com / illusztráció