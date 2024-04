Ökrös Csaba – aki az ünnepség keretében az év sportolóinak is átadta az elismerést – köszöntőjében méltatta a szavazáson részt vevők közösség építésében, illetve az emberek szemléletformálásában betöltött szerepét.

Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője, és Ökrös Csaba, a Petőfi Népe főszerkesztője

Fotó: Bús Csaba

A díj átvétele után Szabó Attila nyilatkozott hírportálunknak.

– Már a felkérés is nagyon megtisztelő volt, illetve az is, hogy kiváló emberekkel szerepelhettem együtt a szavazáson. Nagyon örültem, hogy végül nekem ítélték az olvasók a díjat, de ezzel nemcsak én, hanem minden munkatársam, és maga az állatvédelem ügye is kapta ezt az elismerést – fogalmazott Szabó Attila, hozzátéve, hogy hálás a szavazóknak is, amiért őt tartották érdemesnek.

– Számos visszajelzést kapunk az óvodáktól, iskoláktól, ahol előadásainkkal járunk arról, hogy érdemes tovább dolgoznunk, és az elismerés még nagyobb erőt ad ennek folytatásához – mondta a díjazott.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

Szabó Attila kiemelte, hogy neki már az öröm volt, hogy személyén keresztül az állatvédelem kérdésre irányult a nyilvánosság figyelme, hiszen ezen a területen nagyon sok probléma tapasztalható. Ilyen például a rossz állattartás, a szándékos állatkínzás vagy az állatok meggyilkolása.

– Abban hiszünk, hogy ezeket a problémákat a fiatal generáció edukációjával, a tudásátadással tudjuk megszüntetni a társadalomban, és persze a minél szigorúbb büntetéssel. Mi szemléletformálással tudunk tenni azért, hogy szép életük legyen az állatoknak az emberek mellett, így pedig az emberek életét is megszépíthetik a jól tartott állatok – hangsúlyozta Szabó Attila. Az Argos munkatársai egész évben járják a megye és az ország óvodáit, iskoláit, tavaly több mint 9700 gyermeknél voltak, idén pedig szeretnék elérni a 10 ezer gyermeket.