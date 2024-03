Dr. Bíró Tibor dékán megnyitóbeszédében örömmel számolt be a több száz jelentkezésről, ugyanis sok középiskolás érdeklődik a vízgazdálkodás iránt. Két híres nemzetközi professzor is részt vett az eseményen: Szőllősi Nagy András PhD, DSc és Szerbiából is érkezett egy szaktekintély.

Dr. Bíró Tibor dékán

Fotó: Márton Anna

Dr. Bíró Tibor dékán köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Víz Világnap Szőllősi Nagy Andrásnak különösen köszönhető, hiszen ő a Víztudományi Kar egyetemi tanára, az MTA doktora, aki számos külföldi egyetemen volt vendégprofesszor. Húsz évig az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjának titkára Párizsban, tíz évig az UNESCO Természettudományi Szektorának főigazgató helyettese, öt évig volt rektora az UNESCO egyetemének Hollandiában. Ezt követően tért haza Magyarországra, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, majd a Víztudományi Kar megalakulásával a kar állományához csatlakozott.

A Föld vízkészletének kevesebb mint három százaléka édesvíz, s ennek is csak tizede vehető közvetlenül igénybe – hangzott el az eseményen.

A rendezvényen részt vett Virág Tibor, a Bajai Szakképzési Centrum kancellárja és Hajdók Róbert, a Szent László ÁMK intézményvezetője. A felvételi rendszer jelentősen megváltozott – jelentette be dr. Bíró Tibor, mint mondta, az intézmények saját hatáskörébe utalják a felvételiztetést. A jogorvoslat is a karon lesz a felvételi eljárás során. Plus pontszámokat adhatnak bizonyos teljesítményekért.

– Mi bizony bevettük a felvételi szabályzatunkba, hogy aki a Víz Világnapi eseményen első, második vagy harmadik helyezést ér el, az plusz felvételi pontokat kap.

Mi nagyon komolyan vesszük a versenyt, és úgy látszik, hogy a középiskolások is, amit nagyon helyesnek tartok

– fogalmazott a dékán. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy azt szeretnék, ha minél többen választanák a vízgazdálkodást tanulmányaiknak, hiszen bajban van a világ a víz tekintetében, ez nem kérdéses, és ennek tökéletes szakavatott szakértője Szőllősi Nagy András. Arra buzdított mindenkit, hogy ahogy lehetősége adódik, ismerje meg minél jobban a vízgazdálkodást, az intézmény adottságait. Mindenkinek ajánlja, hogy legyen vízügyes, hiszen a legszebb szakma, ugyanakkor kihívásokat is tartogat a jövőben.

– Nagyon sok mérnöki kihívás adódik a vízgazdálkodás területén, aki a jövő szakmáját akarja választani magának, az nyugodtan gondolkodjon a vízgazdálkodásban, mérnöknek pedig jó lenni. Társadalmilag elismert szakma, és ez így volt már a múlt században, vagy azelőtt is – mondta dr. Bíró Tibor.

Szőllősi Nagy András PhD, DSc előadásában felhívta a figyelmet a vízkonfliktus potenciáljára, ami mindenkit elgondolkodtathat. A kiváló tudós olyan árvízi előrejelzési módszert dolgozott ki, amit a mai napig is használnak a világban.

Szőllősi Nagy András PhD, DSc

Fotó: Márton Anna

A Víz a békéért mondatot kiegészítette vagy megfordította, és feltette a kérdést: háború a vízért? A Víz Világnapi esemény témája a víz és béke volt, a tudós azt boncolgatta, hogy vajon lesz-e elég víz a következendő 100 évben. A klímaváltozás legnagyobb részt a vízről szól – jelentette ki Szőllősi Nagy András.

– A klímaváltozás hatásainak körülbelül 80 százaléka vízzel, vízen keresztül és víz által manifesztálódik. Észre kell vegyük azt, hogy nem lehet a skálákat egymástól szétválasztani. A globális folyamatok, a klíma, a hidrológiai folyamatok peremfeltételei lokálisak, és a lokálisoknak globális peremfeltételei vannak. Együtt kell kezelni. Eddig nem voltak meg erre a módszereink, sem az adatfeldolgozás, sem a modellezést illetően. Eddig attól szenvedtünk, hogy nagyon kevés adat van, ez most megváltozott, pont az ellenkezőjétől szenvedünk. Nagyon sok az adat – fogalmazott a tudós. A továbbiakban megemlítette, hogy a globális konfliktusoknak lokálisan jelentkező konfliktusa van.

Megemlítette egyebek mellett Cochabamba, Bolívia példáját, amikor egy nagy európai vízellátó magánosította a város vízellátását. A víz ára négyszeresére emelkedett, a víz minősége nem változott, de a szegény lakosság, akik a favellákban laktak, nem tudták kifizetni. Gyerekek haltak éhen és szomjan. Ezt követően volt egy olyan városi forradalom, amire nem volt példa előtte.