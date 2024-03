Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Olvasói fotó

Édesapa

Kecskemétről Horák Béla édesapjára emlékezne ezzel a fotóval. Horák Jenő jogakadémiai tanár volt, 1904. február 28-án született Szankon. 1951-ben a kommunista diktatúra áldozataként kivégezték, melyről a család pontos információkat csak a 90-es évek elején kapott. Horák Jenő emlékét ma már Kecskeméten utca is őrzi, hiszen rövid élete ellenére fontos szerepet töltött be a város történetében. Kecskeméten 1932-ben kötött házasságot Leitner Valéria okleveles tanítónővel, három gyermekük született: Valéria, Jenő és Béla. Munkásságának egy részét fia, Horák Béla vitte tovább, aki pedagógusként, népművelőként és a helytörténet iránt elkötelezettként is ápolja emlékét.

Olvasói fotó

Futball

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fényképet osztana meg a nosztalgiázókkal. Az 1990-es években a helyi futballklub csapatát örökítette meg a fénykép.

Olvasói fotó

Feleség emlékére

Páhiról Andrássy Gyula a közelmúltban vesztette el feleségét, Makány Máriát. A fényképeket nézegetve szívesen eleveníti fel emlékeimben az együtt töltött éveket. Ez a fotó sok-sok évtizeddel ezelőtt készült róla egy tavaszi napon. Makány Mária évtizedeken át tanított a helyi iskolában.

Olvasói fotó

Testvérek

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi fiatalkorát idézné meg ezzel a két fényképpel. Kecelen nőttek fel, hárman voltak testvérek. Az első fotó róla készült a hatvanas években, a második pedig öccséről, Rózsavölgyi Attiláról 1960 körül.

Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna testvére, Ferenc ONI-s fotóját osztaná meg. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben laktak mindketten a hetvenes években. Ez a felvétel 1978-ban az általános iskola 8. osztályosait örökítette meg. A tanulók egy része bentlakásos volt az ONI-ban. A testvére, Imrefi Ferenc 1976-78 között volt ONI-s diák, álló sor, jobbról a harmadik.

Olvasói fotó

Versszerető

Kecskemétről Kovács István költő Abonyi Lászlónéra emlékezne ezzel az 1993-as fotóval. A Margaréta Nyugdíjas Házban élt, és a Napsugár nyugdíjas klub tagjaként 92 évesen szavalt verset egy rendezvényen. Sokat szerepelt különböző eseményeken. Olvasónk ismerte és kedvelte az irodalomszerető, idős hölgyet.