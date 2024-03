A frakcióvezető megnyitotta a párt Dózsa György úti irodáját, melyet követően sajtótájékoztatót tartott, és bejelentette polgármester- és a képviselőjelölteket. Elhangzott, hogy a párt a választókerület hét településén 19 jelöltet indít, Lajosmizsén pedig annak minden választókörzetben, így tehát nyolc jelöltet állít ki a párt. Toroczkai László kiemelte, hogy 1200 képviselőjelöltjük és mintegy 100 polgármesterjelöltjük van már országszerte. A pártot harmadik erőként meghatározó elnök arról is beszélt, hogy minden vármegyében és Budapesten is tart fórumot, mert céljuk, hogy frakciót alakítsanak a vármegyei közgyűlésekben is. Toroczkai László arról is beszélt, hogy a mérések szerint megduplázták szimpatizánsaik számát az országgyűlési választások óta, ezért bizakodással néznek a június 9-ei választások elé. Ezt követően a pártelnök bejelentette, hogy színeikben Gunn Norbert lajosmizsei vállalkozó indul a polgármesteri székért. Ezt követően a művelődési házban megtartott lakossági fórumon a polgármesterjelölt beszélt programjáról, bemutatkoztak a képviselőjelöltek, majd Toroczkai László ismertette a Mi Hazánk Mozgalom országos programját.

A Mi Hazánk Mozgalom lajosmizsei irodáját adták át Toroczkai László elnökkel

Fotó: Horváth Péter