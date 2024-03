A kerékpárok ünnepélyes átadásakor Jankovszki Zoltánné iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta, intézményükben már évek óta programjaik között szerepelnek a biciklitúrák. Kezdetben a gyermeknapon a Tőserdőbe kerékpároztak, ami évről évre népszerűbb lett, ezért egyre több hasonló kerékpáros programot szerveztek a gyerekeknek. Az iskola együtt, vagy az osztályok külön-külön rendszeresen nyeregbe pattanak, hogy a Parkerdőbe vagy a város egyéb részeibe tekerjenek. Később a bringás vándortábor mozgalomhoz is csatlakoztak, így az ország több nevezetes táját is bejárták már. Ezeket az izgalmas és mozgalmas táborokat nagyon kedvelik a gyerekek, még úgy is, hogy egy hét alatt több mint 250 kilométert kerákpároznak – sorolta az igazgató. Hozzátette, azért is döntöttek úgy, hogy kerékpárokat vásárolnak, hogy azoknak a gyerekeknek is lehetőséget biztosítsanak a biciklizésre, akiknek nincs otthon kerékpárjuk, hogy ők is csatlakozni tudjanak az iskolai kerékpáros programokhoz, edzésekhez.

Egymillió forintból vásárolhattak kerékpárokat a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola diákjainak

Fotó: Vajda Piroska

A hét új biciklit és hozzá a védőfelszereléseket, lámpákat, zárakat az iskola alapítványa vásárolta, és tervezik, hogy a jövőben tovább bővítik a kerékpárok számát. A cél az, hogy egy egész osztályközösség számára adott legyen a kerékpározás lehetősége, hiszen szeretnék a mindennapos testnevelési órákba is beépíteni ez a mozgásformát – összegezte Jankovszki Zoltánné.

Folytatódik a mozgásnépszerűsítő országos kampány

Március 25-étől újra elindult a Millió lépés az iskoládért kampány – közölte a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkársága az MTI-vel szerdán. A március 25. és június 9. között zajló kampány idén kibővült a Válts zöldre! kezdeményezéssel, amelynek részeként a Legzöldebb Iskola címet is elnyerhetik a résztvevők. Az új kihívás a testmozgás népszerűsítése mellett a környezettudatos közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség államtitkára és az Aktív Magyarországért Program vezetője a Válts zöldre! programmal kapcsolatban azt hangsúlyozta: „a kezdeményezés kiváló lehetőség arra, hogy a diákok az egészséges életmód kialakítása mellett megtanulják, hogyan lehetnek aktív résztvevői a környezetük védelmének”. A környezettudatos közlekedés népszerűsítése elengedhetetlen a jövő generációinak – tette hozzá. Tavaly a Millió lépés az iskoládért kampány rekordszámú, közel 350 ezer embert mozgatott meg.

A kihíváshoz az ingyenes MillióLépés mobilappalikáció letöltésével lehet csatlakozni, amely több mint hatvanféle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. A verseny lényege, hogy az iskola neve alatt minél több lépésszám gyűljön össze, miközben a versenyzők virtuálisan bejárják a magyar Kékkör teljes útvonalát. A kampányt a Magyar Szervátültetettek Szövetsége és a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkársága támogatja – közölték.