– A Vajas kalocsai szakaszára Varsádról hoztuk a P3-as, tehát háromnyaras pontyokat, darabonként 2,2-2,5 kg súlyban. Mivel a Vajas teljes szakasza a Kalocsai Horgászegyesület kezelésében van, a Vajas-csatorna dusnoki szakaszára Bajáról hozzuk a hasonló súlyú pontyokat. A dusnoki haltelepítés a kalocsaival közel egy időben zajlik, ott 32 mázsa, ugyancsak horogérett, háromnyaras pontyokat a horgásztársaink, hasonló nyilvánosság mellett telepítik a csatornába – mondta el Igaz Ferenc, az egyesület elnöke.

Dr. Igaz Ferenc, az egyesület elnöke

Fotó: Zsiga Ferenc

70 mázsa horogérett pontyot engedtek a Vajasba

Hozzátette azt is, hogy a húsvét előtti haltelepítés abszolút szándékos volt. – Vasárnap volt az egyesület közgyűlése, ahol elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tavaszi és az őszi haltelepítést mindkét alkalommal tegyük egy héttel korábbra. Mégpedig azért, még biztosabb legyen, hogy a horgásztársak által kifogott hal legyen a húsvéti ünnepi asztalon. Nem tartom rossz javaslatnak, erre figyelni fogunk. Amennyiben a haltermelők, ahonnan vásároljuk a halat, a lehalászást tudják biztosítani, akkor ennek a kérésnek eleget fogunk tenni, hiszen az most is szándékos, hogy az egyesület 880 horgászának a húsvéti ünnepek előtt legyen lehetősége arra, hogy a nagypénteki halászlébe személyesen fogja meg az egyébiránt garantáltan egészséges pontyot, egyéb halat – mondta Igaz Ferenc.

