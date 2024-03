A Zrínyi utcai buszmegállók korszerűsítése során, az indulási oldalon új fedett buszváró és kerékpár tárolók kerültek elhelyezésre, gyalogos járda összeköttetések lettek kiépítve, az érkezési oldalon gyalogos járda összeköttetések kialakítása valósult meg.

Megújulnak a buszmegállók Kerekegyházán

Fotó: Marton Áron

A Szabadság utcai buszmegállók mindkét oldalán a gyalogos járda összeköttetések kiépítése, az induló oldalon kerékpártárolók elhelyezése történt meg. A Fő utca központi, egészségház előtti buszváró peronjának átépítése, térkövezése is megvalósult. A meglévő régi fa és fém buszvárók felújítása, festése az elkövetkező hetekben készül el. Az Arany János utcán néhány hónapon belül burkolt buszváró peron kialakítását, továbbá ahol javíthatatlan, ott a régi buszváró cseréjét is tervezzük. A központi nagy buszmegálló és a körülötte lévő tér átfogó rekonstrukcióját, bővítését, nyilvános illemhely kialakításával együtt továbbra is pályázati forrásból tervezzük a közeljövőben megvalósítani – tájékoztatta hírportálunkat dr. Kelemen Márk polgármester.

Határidő előtt befejeződtek a közösségi közlekedést szolgáló buszmegállók felújításának munkálatai.

