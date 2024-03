Az rendezvényt a Kecskeméti Református Általános Iskola Dísztermébe szervezték, melyre nem csak protestáns vallásúakat, hanem minden más felekezetű érdeklődőt is szeretettel vártak. A március 5. és 7. között megtartott előadások alkalmával többek között meg lehet majd ismerni a kecskeméti protestánsok történetét.

A zene és a misszió kapcsolatáról hallhattak a kecskeméti hívek

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Az előadás-sorozat megnyitó rendezvényén Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze köszöntötte a megjelenteket. A lelkipásztor beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a díszteremben, ahol zajlani fognak az Evangélikus-Református Esték programsorozat rendezvényei megtekinthető egy kiállítás is, amely a Nemzeti Emlékezet Bizottság jóvoltából került az iskolába. A tárlat az Államvédelmi Hatóság és az Egyházügyi Hatóság tevékenységét mutatja be.

Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Az elnöklelkész örömmel mutatta be Hajduch-Szmola Patrikot, a kecskeméti evangélikus gyülekezet igazgató lelkészét, aki előadásában a könnyűzene és a misszió kapcsolatáról beszélt a jelenlévőknek.

Az izgalmas előadáson arra keresték a választ, hogy hogyan szolgálja a zene az Isten ügyét. A lelkész a saját életéről is mesélt a jelenlévőknek. Kiderült, hogy kiskora óta muzsikusnak készült. Zeneszerzői tanulmányait követően azonban a lelkészi pályára lépett. A zene és a teológia szerinte két összetartozó terület. − Akit érdekel a teológia, azt a zene is fogja érdekelni, akit érdekel a zene az jó eséllyel meg fogja találni benne a teológiai mondanivalót is − magyarázta.

Mint mondta, igenis kimutatható − nemcsak az olyan nagyon egyértelmű zeneszerzők esetében, mint Johann Sebastian Bach −, hogy bizony a zenénél alkalmasabb eszköz nagyon kevés van, ami ki tudja fejezni a hitet, a teológiai mondanivalót, ki tudja fejezni egy komponista belső gondolatiságát, a világhoz való viszonyát, megnyilvánulását.

A lelkész előadása végül rávilágított arra, hogy Isten használja a zenét az emberek életében, a misszióban, a gyülekezetekben, a templomokban.