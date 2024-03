A verseny első részében egy műveltségi tesztet kellett a diákoknak kitölteni a kereskedelem története a kezdetektől napjainkig témakörben. Ezt követően két fordulóban ajándéktárgyakat kellett becsomagolniuk. Az első feladatrészben egyszerűbb, míg a második részben amorf (szabálytalan alaku) tárgyat kellett becsomagolni.

Díszcsomagoló versenyen mérték össze tudásukat a kereskedő tanulók

Fotó: Vajda Piroska

Fekete Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, mivel egyre nagyobb méreteket ölt az internetes vásárlás, a díszcsomagolásra is kevesebb az igény. Elsősorban kisebb boltokban, ajándéküzletekben van erre kereslet, főként nagyobb ünnepek alkalmával veszik igénybe ezt a szolgáltatást a vársárlók. Többek között azért is tartják fontosnak a verseny megszervezését, hogy életben tartsák ezt a hagyományt. Ugyanakkor a diákoknak is szeretnének versenyzési lehetőséget biztosítani. A főigazgató szerint ugyanis sikerhiányban szenvednek a mai diákok. Egyre kevesebb olyan lehetőség adódik számukra, ahol rátermettségükről adhatnának számot. Ugyanakkor a versengésen túl minden ilyen esemény lehetőséget kínál a tanároknak és a diákoknak egyaránt a kapcsolatteremtésre és a szakmai tapasztalatcserére – fogalmazott a főigazgató.