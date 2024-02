Az útavatón Szász János, a település polgármestere elmondta, hogy a Magyar Falu Program révén 13,7 millió forintot nyertek az útépítésre, amit az önkormányzat még kipótolt 7,7 millió forinttal. Külterületi utakat ugyanis már csak záró fedőréteggel lehet készíteni és ehhez kellett a fedezet.

A polgármester arról is szólt, hogy a szomszédos Hunyadi utca útépítésére korábban 16,2 millió forintot kaptak faluprogramból. A 220 méteres útszakaszhoz 3,8 millió forint saját erőt is biztosítottak. Az Árpád utca folytatásában pedig önerőből készíttettek el egy 250 méteres szakaszt. A faluvezető elmondta, hogy a település azon részen szeretne terjeszkedni, és a mintegy 4,5 hektáros területen további építési telkeket fognak kialakítani. A Hunyadi utca két oldalán már valamennyi teleknek van gazdája. A gáz és a villany már biztosított, az ivóvízellátás kiépítését most tervezik a területre. – Van jövőnk, van célunk itt Petőfiszállás-Pálosszentkúton – jelentette ki a tervek kapcsán Szász János.