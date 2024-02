Kisvasút 1 órája

Tavasszal újraindulnak a hajtányjáratok Kecskeméten

A Kecskeméti Kisvasúton 2024-ben számos izgalmas programmal készülnek. Ahogy a tavalyi évben is, április 13-tól minden hónap második szombatján menetrend szerint közlekednek majd a hajtányjáratok a Kecskeméti Kisvasút és Hajtánypálya vonalán, amelyekre elővételben lehet majd most is helyjegyet váltani – olvasható a kecskemetikisvasut.hu oldalon.

Fotó: Vajda Piroska / archív-felvétel

Mint írják, emellett idén több településen is szerveznek hajtányos napokat, valamint a tervek szerint május 1-jén a vonalon hajtányos felvonulást, június 15-én Bugacon pedig veterán járműves napot is tartanak. Áprilistól ezért érdemes figyelmesen megközelíteni az átjárókat, ugyanis a kisvasút vonalán egyre sűrűbben indulnak majd útnak a hajtányok szerelmesei. A menetrend szerinti járatokról és a tervezett programokról a https://kecskemetikisvasut.hu/kisvasuti-programok-2024/ oldalon olvashatnak.

