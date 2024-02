Hangsúlyozták azt is, hogy a büntetés-végrehajtás kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kollégák a munkát a magánéletükkel összhangba tudják helyezni. Az ország több bv-intézetében is dolgoznak házaspárok, így az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben is, ahol több mint tíz házaspár teljesít szolgálatot, és vannak, akik még a boldogító „igen” kimondása előtt állnak. Mint írták: az intézet minden támogatást megad a pároknak, legyen az szolgálati lakás, munkáltatói kölcsön, nyári gyermekovi. Ezek mellett segítenek a házaspároknak közös rekreációs üdüléssel, lelkészi, és pszichológusi támogató hátérrel is.