A jótékonysági ételosztás fő szervezője ezúttal is dr. Zöld László Csabáné volt, akinek a Szent Antal plébánia karitász csoportja segítette a munkáját. A Bajai Közterület-Felügyelet munkatársai segítségével a külterületeken élőkhöz is eljutott a 200 adag étel egy része. Az Elizabeth Hotel konyháján készült ismét a meleg étel, mellé a Sándorfi családnak köszönhetően gyümölcsöt is osztottak. Az ételcsomagokat Toldi Norbert, a Belvárosi plébánia káplánja áldotta meg. Jótékonysági ételosztás legközelebb egy hét múlva, január 24-én csütörtökön lesz újra a szokott helyen és időpontban.

Fotó: Márton Anna