Mint a program szervezői közölték: a cél, hogy az uszódiak, a településről elszármazottak, a külföldön élő uszódi lakosok főzzenek helyi, hagyományos ételeket és megosszák egymással élményeiket. Az elkészített ételről egy-egy képet lehet feltölteni a meghirdetett Facebook-eseményhez. Ezen a fórumon oszthatják meg egymással a résztvevők a tapasztalataikat és segíthetik egymást tanácsokkal is. Azt is közzétették, hogy az Uszód – A messzeségbe vesző múlt című könyv régi ételekről szóló fejezetében is találhatnak recepteket.