A Fidesz–MPSZ kiskunhalasi csoportja megtartotta polgármester- és képviselő-jelölt állító gyűlését. – Nem volt kérdés, hogy Fülöp Róbert polgármester úrral kívánjuk folytatni a közös munkát! – írta közösségi oldalán Bányai Gábor országgyűlési képviselő. A politikus hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy támogatják Fülöp Róbert újbóli polgármester-jelöltségét. – Segíteni szeretnénk abban, hogy megszerezze a következő öt évre Kiskunhalas vezetéséhez a szükséges mandátumot. Ennek támogatására kérjük a halasiakat június 9-én – jelentette ki Bányai Gábor.

Fülöp Róbert polgármester arról beszélt a baon.hu-nak, hogy vannak még folyamatban lévő feladatok, amiket szeretne végig vinni, ez motiválja abban, hogy újra induljon a polgármesteri tisztségért. – Számtalan fejlesztést sikerült megvalósítani az elmúlt öt évben is, jelentős számban sikerült utakat felújítanunk, parkolókat építeni, bővítettük a városban a kerékpárút-hálózatot, a Sóstó vízutánpótlása terén is jelentős beruházás valósult meg a felsővárosi csapadékelvezető-rendszer fejlesztésével. Komoly turisztikai beruházások is történtek, megépült a Csetényi Élménypark, megújult a Sóstó, látogató központot alakítottunk ki a városháza felújított panoráma tornyában, és komoly digitális fejlesztés valósult meg a Thorma János Múzeumban, amely egy felajánlásnak köszönhetően jelentős számú műalkotással gyarapodott – emelte ki a polgármester.

A városvezető a kiemelt beruházások közé sorolta, hogy mostanra sikerült az önkormányzati intézmények épületeinek nagy részét energetikailag felújítani, az épületszigetelésekre, fűtésrendszerek korszerűsítésre, napelemek felszerelésére milliárdos nagyságrendű pályázati forrást költöttek, aminek köszönhetően, átlagosan mintegy harminc százalékkal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást.

– Az energiaválság idején nem érintették olyan mértékben az önkormányzatot a megemelkedett energiaárak, mint más önkormányzatokat, vagy vállalkozásokat, szerencsések voltunk a korábban megkötött szerződéseinknek köszönhetően, így csak a 2024-es évtől kapjuk a megemelt terhet a gáz és a villanyáram tekintetében. Ezekkel pedig úgy igyekszünk úgy megbirkózni, hogy minden egyes intézmény energiafogyasztását egyedileg figyeljük és ahol szükséges, további intézkedéseket hozunk, hogy a költségeink kezelhető határokon belül maradjanak – fejtette ki a városvezető.

Fülöp Róbert hozzátette: kiemelt hangsúlyt kapott eddig is a helyi gazdaság erősítése, ennek érdekében komoly beruházások valósultak meg a Majsai úti és a Szegedi úti ipari parkban.

– Abban reménykedem, hogy a következő hónapokban kiírásra kerülő területekre is lesz érdeklődés és a Szegedi úton is megindulhatnak a további fejlesztések. Az ide tervezett logisztikai terminál is komoly előrelépést jelenthet a helyi gazdaság fejlődése szempontjából. Itt mintegy hatvan hektáros területet szeretne az önkormányzat bevonni az ipari területbe, ami komolyan profitálhat majd az elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztéséből – fűzte hozzá a polgármester. A következő önkormányzati ciklus másik kiemelt feladatának nevezte a város közvilágításának fejlesztését, erre vonatkozóan több körben is folytak már tárgyalások. A városvezető abban bízik, hogy pályázati forrásból, vagy más, kedvező pénzügyi konstrukciókkal sikerül megteremteni hozzá az anyagi forrást.