Csetényi Élménypark: egy éve üzemel Kiskunhalas új turisztikai attrakciója

A Csetényi Élménypark számos meglepetést tartogat a látogatók számára, akár egy egész napos családi vagy baráti programnak is tökéletes, de sokan választják kikapcsolódásra azok is, akik csak egy kellemes sétát szeretnének tenni a szabadban. A városközpontól alig negyedórás sétára, a kórház mögött, mintegy 18 hektáros területen kiépített sétautakon barangolható be a terület, ahol kalandpark, csónakázótó, bokorlabirintus és tanösvény, illetve mini bivalyrezervátum várja a látogatókat.

A város új turisztikai és szabadidős helyszíne, a Csetényi Élménypark egy éve, pünkösd hétvégéjén nyitotta meg kapuit, azóta több ezren keresték fel a természet lágy ölén elterülő oázist. A három emelet magas kilátóteraszáról csodás panoráma nyílik a park élővilágára, közvetlenül a Csetényi csónakázótó partján helyezkedik el. A kilátó megmászása után érdemes egy csónakot bérelni és felfedezni a tó élővilágát a tavirózsák között, ahol hattyúk és vadkacsák úszkálnak. A park egyik különlegessége a kun tematikájú játszótér, ahol fából faragott kun szobrok is találhatók, a legkisebbektől a tini korosztályig, mindenki talál játékos elfoglaltságot a játszótéren. Az élménypark hátsó részén fekszik a sövényből kialakított labirintus, amely jelenleg még növésben van, viszont már így is remek kalandot és kihívást nyújt mindenki számára. Fentről nézve a labirintus egy halasi csipkét ábrázol. A Csetényi Élménypark

Fotó: Pozsgai Ákos A további izgalmakra vágyókat egy három generációs kalandpálya is várja, gyermek, junior és felnőtt távokkal, a pályák fél óra alatt teljesíthetők. A kalandpálya pénteken, szombaton és vasárnap üzemel. A Csetényi Élménypark a város szívében helyezkedik el, autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, a legközelebbi buszmegálló egy perc sétára található, parkolásra az élménypark saját, ingyenes parkolójában van lehetőség. Gazdag élővilág A Csetényi Élménypark gazdag állatvilággal büszkélkedhet, nemcsak az őshonos állatok otthonául szolgál, hanem élnek itt mocsári teknősök, különféle békák, vadkacsák, házi libák, hattyúk, szürke és fehér gémek is. A rezervátumban ma már egy népes vízibivaly-borjú család él. Élőhelyük karámmal van körbe kerítve, teljesen bejárható, valamint a park hátsó részén található tó fölé pallósor vezet be a vadregényes nádasba, ahol számos madár fészkel. Mini bivalyrezervátum várja a látogatókat

Fotó: Pozsgai Ákos Jegyvásárlás A fogadóépület a park közepén kapott helyet, itt található a recepció, a mosdók és egy 50 fős konferenciaterem is. Itt lehet megvásárolni a sétálójegyeket, a kalandpálya-belépőket és a csónakbérlésre is itt van lehetőség.

