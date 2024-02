Ha már a feldolgozásba eddig elmentünk, talán folytatni is érdemes! Szorgos férfikezek felkockázták a szalonnákat, amiket aztán az asszonyok később kisütöttek, így készült el a finom friss töpörtyű. A nyers nyesedék húsokat, ezúttal a több kolbász érdekében a sonkákat is ledarálták, benedekiesen fűszerezték, bekeverték a kolbásztöltéshez. Az abaléből kikerült anyagokat is ledarálták, hogy a fűszerezés, bekeverés után készüljön a rizses és májas hurka. Bátran lehetett kóstolgatni, hogy az elkészült, bélbetöltött, majd rövid időre az abalébe visszakerült hurka még a legínyencebbek is megfeleljen.

A disznóvágás utolsó fázisában egy időben több mindenre kellett figyelni. Egyszerre több „végtermék”, egymással párhuzamosan készült, melyek közül a leglátványosabbnak persze ezúttal is a hurka- és kolbásztöltés bizonyult. Az mindenképpen említést érdemel, hogy nagyon sokan a dunaszentbenedeki disznótoros húslevesre készültek, amely más, mint a legtöbbünk által ismert orjaleves. Ennek részletes leírásába nem is merek belevágni, talán csak annyit: karikára vágott főtt zöldségek, hús, kömény, paprikás habarás, és a végén, a tálaláskor, egyéni ízlés szerint felszeletelt szárított kifli került a levesbe.

Arról sem feledkezhetünk meg, ami még azoknak is különleges lehetett, akik rendszeresen járnak disznótorba: itt bizony a sült húsok, a sülthurka és sültkolbász kemencében készül, a töltött káposzta pedig bográcsban. Már a vacsora előtt megérkezett a zenész, hogy az amúgy is jó hangulatú társaságot még jobb kedvre derítse.

A dunaszentbenedeki első hagyományőrző disznóvágás jó hangulatát talán jól tükrözik annak a férfinak a szavai, aki szerint: – Vendégként érkeztünk, barátként, nagyon sok élménnyel gazdagodva megyünk el! Maximálian figyelmes vendéglátás, figyelmesség, közvetlenség vett körbe bennünket. Élmény volt testközelből látni, hogy a hagyományos, a régi szokások szerinti, összefogásra épített tradicionális benedeki disznóvágás milyen.