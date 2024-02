Az elmúlt években sokak kedvence lett a különböző ásványokból készült ékszerek, dísztárgyak. Ez nem is csoda, hiszen a természet kincsei megannyi színben és formában pompázhatnak. A VII. VortExpo ásványbörze és életmód fesztivál minden korosztály számára érdekes lehetett. Látogatásunk alatt is tömött sorok fogadták az érkezőket. Akadtak, akik családostól érkeztek, de baráti társaságok is megfordultak az Agóra aulájában. A nézelődők között volt, aki horoszkópjának megfelelő ékszereket, ásványokat választott, de gyakran csak a kedvenc szín állt a választás hátterében. A résztvevők közül a legtöbben hisznek és bíznak az ásványok közismert jótékony hatásaiban, mint például a gyógyító tulajdonságuk, az érzelmi egyensúlyra gyakorolt hatásuk, az energetikai befolyás, a spirituális és mentális jólét, valamint a csakraaktiválás. A kedvenc kőzetek közé tartoznak a különböző kvarcok és a hegyikristály is.

A rendezvény lehetőséget adott, hogy az országos ásvány-, drágakövekből készült ékszerek, ezotéria, természetgyógyászat és ökotermékek-technológiák képviselői, terápiás kezelések, alternatív gyógymódok, szolgáltatások, termékek, bemutatók, előadások formájában ismertessék látogatóikat, ezzel teret adva a pozitív gondolkodásnak, tudatos életmódnak és az önmegvalósításnak.

A kétnapos börze alatt nemcsak vásárolni, de tanulni is lehetett különböző témákban. A hatalmas sikernek örvendő rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek a kristály hangtálas hangfürdővel, az 5G technológiák előnyeivel és hátrányaival, az érzelmek gyógyító és romboló erejével, de betekinthettek a mindennapi tudatosság világába, és a szívközpontú gondolkodásba is. Az előadók között szerepelt többek között Zentai Anna asztrozófus és Juhász Zoltán sugárzáskutató neve is.