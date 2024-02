A Kecskeméti Vadaskert lakói jól viselték az idei telet, a hideg éjszakákat. Mindenki jól van. Ennek érdekében sokat tesznek a gondozók. Télen bőségesebb, energiadúsabb takarmányt kapnak, a pihenőhelyeik pedig száraz és meleg kialakításúak, például bőségesen be van almozva, több helyen hőfüggönyöket tettek fel a beállóházak bejáratára. Utóbbit például a lámák és az addax antilopok szívesen használják. A leghidegebb téli éjszakákon a Majomházban azonban kiegészítő fűtést kellett alkalmazniuk.

A befagyott vizet naponta többször cserélik, és a lédús gyümölcsöket és zöldségeket pedig csak fagypont feletti hőmérsékleten adják az állatoknak. Télen mindezek mellett több vitamint és ásványi anyagot kapnak kiegészítésként a takarmányhoz az állatok.

A vidrák és a récék úszómedencéjét, ha teljesen be van fagyva, úgy hagyják, amint kisebb olvadás indul rajta, a biztonságuk érdekében feltörik a jeget. A vidrák egyébként csak jó időben szeretnek pancsolni, a befagyott jégen gyakran csúszkálnak.

Tavasszal ismét több állat születik a Vadaskertben

Zomboryné Polyák Irén örömmel osztotta meg hírportálunkkal, hogy tavaszra ismét nagy bébibummra számítanak. Várhatóan több állat is születik, például a csacsi, a kenguru, a kameruni törpekecske, az indiai antilop, a láma, a dámszarvas, a muflon és a gyűrűsfarkú maki családoknál. Több madárfajnál is várható költés, például a bütykös lúd, récék, indiai lúd, az emu, a nandu és a fehér gólya esetében is.

Végül a szakember elmondta: több fejlesztést is terveznek 2024-re. Ezek egy része a meglévő férőhelyek felújítását érintik, de várhatóan új fajok is érkeznek, számukra új helyeket alakítanak ki. Egész évben folyamatosan szerveznek majd családi programokat, és minden hétvégén látványetetésekkel várják az érdeklődőket. Március 15-éig, a téli szezonban szombaton és vasárnap 10.30-kor és 14 órakor csatlakozhat bárki a szakvezetéses látványetetésekhez.