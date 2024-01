A közvilágítás problémája sajnos nem új keletű, kiemelten az említett Szabadság u. 13-50. szám közötti, és a Mátyás Király utca 1-42. szám közötti szakaszon szinte véget nem érő a probléma. – Sajnos a lakosság nem, kizárólag önkormányzatunk az MVM közvilágítási hibabejelentés online felületén tudja a közvilágítási hibákat – értelemszerűen munkanapokon – bejelenteni, de ez a weblapcím nem nyilvános. Így szinte napi feladatot jelent számunkra a hibabejelentés, ráadásul sosem kapunk visszajelzést az MVM-től, hogy mikor történik vagy történt meg a hiba kijavítása. Ezt a kifejezett kérésemre sem tudták vállalni. Az egészen biztosnak látszik, hogy a két érintett szakaszon nem az égők égnek ki, hiszen az kizárt, hogy mindig ugyanott jelentkezik a probléma − tudtuk meg Bedi Gyulától.

Az érintett lakók szerint se szeri, se száma azoknak az eseteknek, amikor sötétségbe borul az utca. – Az elmúlt fél évre vonatkozóan pontos adatokkal tudok szolgálni. A kolléganőnk 2023. augusztus 4-től 2024. január 4-ig kigyűjtötte a hibabejelentések időpontjait. Összesen 32 alkalommal történt bejelentés a részünkről, ebből a bejelentés 12 alkalommal kifejezetten a két említett szakaszra vonatkozott. A köztes időszak nem jelenti azt, hogy abban az időben működött a két szakaszon közvilágítás, mert visszajelzés híján nem tudjuk mennyi időn belül javították, illetve a lakosság részéről sem tudjuk, hogy a hiba jelentkezésétől mennyi időn belül jelezték azt az önkormányzatnak. Fontos tudnivaló, hogy az MVM közvetlen lakossági hibabejelentést nem fogad, csak az önkormányzatunkon keresztül jelezhetjük a problémát. A javítás természetesen nem ingyenes, Uszód Községi Önkormányzat havonta nettó 70 371 forintot fizet az MVM Lumennek a közvilágítás karbantartásért – mondta a polgármester.

A közbiztonság is romlik a közvilágítás hiányának idején

Információink szerint a közvilágítás hiánya a közbiztonságra már közvetlenül is kihatott. – Az adott időszakban a sötétbe borult Mátyás király utcában több bűncselekmény történt. A Szabadság utca egyben a községen áthaladó 5106-os út, mely esetében a közvilágítás hiánya a gyalogos és kerékpáros forgalom miatt is jelentős közlekedésbiztonsági tényező. Legutóbb december végén, az MVM Közvilágítási Hálózati Szolgáltatások Igazgatósága egyik középvezetőjétől kértem az ügyben segítséget. Gyorsan meg is történt a javítás, de néhány napig tartott csak az „öröm”, a probléma nem oldódott meg jóval több, mint fél év után sem – hívta fel a figyelmet Bedi Gyula.

A polgármester Facebook-bejegyzésben tájékoztatta a lakosságot a helyzetről, a megtett intézkedésekről. A bejegyzés alatt többen jelezték, hogy az érintett utcákban azon a napon sem működik a közvilágítás. − A tájékoztatóban az elmondottakon túl kitértem arra, hogy az MVM tájékoztatása szerint rövid időn belül megvizsgálják és javítják a problémát. Érdekességként elmondom, arra hivatkoznak, hogy nem ugyanaz a szerelő van a probléma megoldására kiküldve, így az éppen kivonulónak nincs tudomása az előzményekről. Arról is tájékoztatott az MVM, hogy folyamatban van egy szoftveres fejlesztés, mely alapján a hibabejelentéstől a javításig nyomon követhető lesz a meghibásodás javítása. Szeretnék az ország más területén már működő rendszert 2024-ben nálunk is bevezetni. Ám addig is arra kérjük a lakosságot, hogy minden közvilágítást érintő problémát a lehető legrövidebb időn belül (munkaidőben) jelezzék önkormányzatunknak, hogy a hibabejelentést meg tudjuk tenni – mondta Bedi Gyula.