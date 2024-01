Az előadótermet megtöltő közönséget Csikós Marianna, a könyvtár igazgatója köszöntötte, aki beszédében rámutatott: Miskén nagy becsben tartják és hűen ápolják Tóth Menyhért Kossuth-díjas festőművész emlékét, akiről iskolát és utcát is elneveztek. A község polgármesterét, dr. Serfőző Csabát távollétében Kohl Ferencné közművelődési munkatárs képviselte. A településvezető résztvevőkhöz intézett levelét Csikós Marianna olvasta fel.

– Miske község önkormányzatának nevében a település polgármestereként nagyon örülök annak, hogy Kalocsa, mint járási központ sem feledkezett meg a községünkben élt és alkotó Tóth Menyhért Kossuth-díjas festőművészről. Örömmel tölt el bennünket, ha Miske híres festőművésze bárhol a világban, bármilyen fórumon is említésre kerül. Elődeinkhez híven méltón kívánjuk őrizni Tóth Menyhért emlékét. Ezért is nyilvánítottuk a 2024-es évet Miske községben Tóth Menyhért emlékévvé, melynek során több rendezvénnyel is várjuk majd a Tóth Menyhért élete és művészete iránt érdeklődőket. A tervezett programokat később ismertetjük – áll a levélben.

A festő születésének 120.évfordulója alkalmából Tamás László nyugalmazott könyvtárigazgató tartott információkban és érdekességekben gazdag előadást. A prezentáció előtt, mintegy az esemény alaphangulatát megadva felesége, Tamás Lászlóné Dóra nagy átéléssel Pintér Lajos: Tóth Menyhért árvasága című versét szavalta el.