Február 4-én, a fonó programsorozat részeként a „Magyar Napon”a talpalávalót a bajai Bácska Sláger Band húzza. A következő héten, február 9-én, tartandó „Nemzetiségi Napon” a Danubia Tamburazenakar fellépése után, a Zabavna Industria szórakoztatja a bálozókat.

Ugyan a bálok számbavételével kicsit a felhőtlen kikapcsolódásra koncentráltunk, de azért mint megszokhattuk, a Dusnoki Fonó a hagyományőrzésről, a színes gyermekprogramokról és a kulturális eseményekről is szól. Például február 2-án a hagyományos fonót elevenítik fel a dusnoki asszonyok, 16:30 - 20:00 óráig szőnek, fonnak, horgolnak. Az erdélyi Csíkszentgyörgy testvértelepülésről is érkeznek vendégek, akik ebbe a programba is bekapcsolódnak. Másnap aztán a kalocsai, érsekcsanádi, a miskei és drágszéli felnőtt-, és gyermeknéptáncosok adnak színes, egész délutánt, estét felölelő műsort.

A két héten át elsősorban hétvégeken zajló programok a február 9-i gyermeknappal zárulnak, ekkor hirdetik a gyermekrajzpályázat eredményeit, majd a az idei farsangi programsorozat a kölyökdiszkóval zárul.