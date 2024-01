Az online mindenki számára elérhető oktató játékban olyan kérdésekre kellett tudni a helyes választ, mint például: le lehet-e égni erős napsütésben egy fóliasátorban vagy egy üvegházban, illetve mi a magyarázata a csokoládé kiszürkülésének? A verseny három fordulóból állt. Az első fordulós online teszt tavaly szeptember 1. és december 15. között volt elérhető. A legjobb eredményt elért ezer játékost meghívták a december 28-án rendezett középdöntőbe, innen a legjobb 42 játékos jutott az online döntőbe. Ők 2024. január 4-én mérték össze tudásukat, óriási izgalmakat és szoros versenyt hozott a Nagy Diák Agrárteszt döntője, a végső sorrendet 1-1 pont, de sok esetben csak a kitöltésre szánt idő határozta meg, a legjobb tíz játékos kapott meghívást az Educatio kiállítás nagyszínpadára, ahol eredményt hirdettek.

– Több célunk is volt a Kárpát-medencei Nagy Diák Agrárteszttel – mondta a megméretésről Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora. – Az egyik az, hogy az agráriumot, a környezet- és élelmiszer-tudományokat népszerűsítsük azon fiatalok körében, akik pályaválasztás előtt állnak. A másik pedig az, hogy ezen dinamikusan fejlődő ágazatokkal kapcsolatos tévhiteket tisztába tegyük. Ezen kívül pedig minél több fiatalt szerettünk volna megszólítani az agrár felsőoktatás számára, azon belül is a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek. Büszke vagyok, hogy a tavalyi és a tavalyelőtti győztes is ma már egyetemünk lelkes hallgatója – fűzte hozzá.

Az országos játék döntőjét a kiskunhalasi Petrányi Olivér, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum tanulója nyerte meg, aki 6 perc 19 másodperc alatt töltötte ki a Nagy Diák Agrárteszt végső kérdéssorát, és érte el a maximális 18 pontot. Olivér a három fődíj közül a kétszemélyes görög nyaralást választotta, így ő egy hetet tölthet majd el a görögországi Olympián.

– Nagyon szeretjük a versenyeket, sokféle megméretésen kipróbáltuk már magunkat az osztálytársaimmal, barátaimmal – mesélte Olivér. – Az első forduló kérdései alapján kiderült, hogy a modern mezőgazdaságon van a fókusz, abba a kérdéskörbe jobban beleástam magam. Alapvetően a közgazdaságtan érdekel, de szeretem a mezőgazdaságot is. A szüleimnek van egy kis tanyája, ott szoktunk mindenféle zöldséget-gyümölcsöt termeszteni, hogy ne a boltban kelljen megvennünk. Nagyon szeretem a fákat metszeni, a szüleimtől tanulom a különféle fogásokat. Jó érzés a saját magunk által megtermelt termést leszüretelni és elfogyasztani – mondta a díjátadó után a kiskunhalasi diák.

A verseny második helyezettje Kiss Anna Regina, a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiumának diákja lett, míg a harmadik helyezett Koncz János Keve lett, az Óbudai Árpád Gimnázium tanulója. A mostani vetélkedő újdonsága volt az eddigiekhez képest, hogy a határon túli fiatalokat is bevonták a játékba. A határon túliak versenyében az erdélyi Toth Mathias volt a legeredményesebb, aki Bihardancsházán él.

A díjakat Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora és Dr. Szayly József, a DUE alelnöke adta át, a Nagy Diák Agrárteszt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem támogatásával jött létre.