Váczi Niki, a tánciskola vezetője összefoglalta a Facebook-oldalukon a legfontosabb eseményeket, eredményeket, ezzel is ösztönözve minden tehetséget és leendő táncost, a mozgás és a tánc szeretetére. Ebből egy kis ízelítő. Jól kezdődött az év számukra, először az Amita , majd a Zsoodance táncversenyen jártak, mindkét helyen hatalmas sikert könyvelhettek el. Márciusban a Dance Universum Nemzetközi versenyen álltak a dobogó legtetejére. A Klauzal kupán szintén fantasztikus sikereket értek el. A Dance Star világbajnoki selejtezőn 2. hellyel kvalifikálták magukat, a New Generation 2-vel csapattal, míg Duka Viki az első helyen. A világbajnokságon, Horvátországban kétszer is dobogóra állhattak. Duka Viktória, aki manó profi hip-hop szólóban győzött, világbajnok lett, Molnár Lilla pedig gyerek profi hip-hop szólóban 3. helyen végzett. Ráadásul mindketten tagjai a TST New Generation 2 formációnak, mely profi junior hip-hop csoport kategóriában 6. helyezést ért el.

A fellépésekből is bőven akadt az év során, a rendezvények mellett számos intézmény eseményén is táncoltak. Természetesen a TST gála és a TST tábor sem maradt el.

Közben már készülnek a 2024-es TST Táncgálára, melyet február 9-én, pénteken 18 órakor tartanak meg a Hírös Agórában. A gálán bemutatkozik az összes TST táncos. Jegyek már kaphatók. A befolyt összegből a TST Tánciskola Növendékeiért Alapítványt támogatják, segítve a Kecskemét városában és a környékén élő gyerekek és fiatalok táncművészeti nevelését, ezzel is felhívva a figyelmet a tánc, mozgás és az egészséges életmód iránt.

Január 8-22. között minden nap 12 órakor nyílt órákat tartanak, hogy minél szélesebb körben megismertessék a tánc színes világát.

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel