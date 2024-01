Az új vezető 2014-15-ben már dolgozott a múzeumban, majd Kiskőrösön helytörténészként folytatta pályafutását 2022 novemberéig. Társszerzője a Kiskőrös története és a Zenei élet Kiskőrösön című könyveknek, emellett óriási mennyiségű helyi fotó digitalizálásában, különböző források összegyűjtésében vett részt, illetve helytörténeti írások publikációja fűződik a nevéhez.

Szászi András 2022 őszén hívta vissza dolgozni. Az intézményt fenntartó Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósága részéről kapta a kinevezést, miután elvállalta a leköszönő vezető posztját. Turán István hírportálunknak elmondta, hogy óriási forrásirodalma van a hazai útépítés történetének. Nagyon sok jó tollú mérnök írt kiváló anyagokat ebben a tematikában, azonban történészi szemmel bőven akad még feldolgozni való anyag. Megjegyezte: a múzeumban kiváló kollégák segítik a munkáját.

A terveivel kapcsolatban elmondta: tavaly közel 15 ezer ember fordult meg az intézményben, a következő években ezt a számot szeretné 20-30 ezer közé emelni. Mint mondta, az idén is, ahogy korábban is, helyet adnak a nagy rendezvényeknek. Így a Dutra-találkozóra és a Múzeumok Éjszakájára is várják az érdeklődőket, illetve a város legnagyobb ünnepének a programsorozatába is bekacsolódnak, azaz részt vesz a múzeum a szüreti fesztiválon. Az ország legismertebb gőzhengerével kapcsolatban elmondta: a Robog az úthenger című filmből jól ismert úthengert – amely Kiskőrösön látható − jelenleg javítják a fővárosban. A múzeumi ritkaság várhatóan őszre elkészül. (A múzeumvezetővel készített írásunkat a napokban olvashatják majd.)