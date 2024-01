Az Amita Dance Jam országos táncversenyt a hétvégén rendezték meg Budapesten. Idén is kiváló eredményeket értek el a kecskeméti táncosok, melyről Váczi Niki, a TST vezetője számolt be.

– Szeptembertől készültünk a versenyre. Az Amita indította az idei táncverseny-szezont, és már rögtön arany minősítések sokaságát sikerült elnyernünk. Nagyon büszke vagyok mindenkire! Szerencsére a vártnál is előbb megtanulta mindenki a koreográfiáját, így nagyon nagy létszámban indulhattunk az év első versenyén – mondta Váczi Niki.

Az Amita Dance Jam országos táncversenyen szólóban és csoportban is kiváló eredmények születtek. A nyolcéves Duka Viki szólóban elnyerte a legrangosabb díjat, az Amita-szobrot. Emellett az arany minősítést és a legígéretesebb táncos különdíját is átvehette.

Formációban a TST New Generation, valamint a TST Mega Crew egyaránt arany minősítést kapott. A legígéretesebb táncos különdíjat kiérdemelte még Molnár Petra és Szalkai Szonja, mindketten arany minősítést is elértek. Rajtuk kívül Molnár Lilla, illetve a TST Same Squad ezüst minősítéssel térhetett haza.

További nagy eredmény, hogy a zsűri a TST New Generation, valamint a TST Mega Crew formációt meghívta, hogy ősszel a Budapest Parkban több ezer fős közönség előtt táncoljanak.

A TST-sek nem pihennek. Már ezen a hétvégén újabb versenyen bizonyíthatnak, a Dance Univerzum nemzetközi táncversenyen lépnek zsűri elé. Február 9-én, 18 órakor pedig megtartják az éves nagy TST gálát Kecskeméten, a Hírös Agórában, ahol minden tanítvány táncol majd.

– Nagyon várjuk a gálát, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig minden tanítványom fellép. Büszkeséggel tölt el, hogy hatéves kislányom, Noella is táncol, immár a haladó csoporttal. Emellett az idei gálán a hetényegyházi és a Zrínyi iskolában lévő tánccsoportjaimat is láthatja a közönség. Mindenki rendkívül tehetséges, és egy nagyon látványos, hangulatos előadást mutatnak majd be, végén egy különleges fényjátékkal – tette hozzá Váczi Niki vezető koreográfus. Elárulta: tervei szerint a nap folyamán tartják meg a főpróbát, melyre sok-sok iskolást látnának vendégül, hogy átérezzék ők is, mennyire csodálatos a tánc világa.

A gála után további versenyekre edzenek a TST-sek. Júniusig mintegy 20 versenyre neveztek be. Nagy álmuk, hogy kiváló eredménnyel idén is kvalifikálják magukat az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra.

– Bízom benne, hogy idén nemcsak a New Generation, hanem az új, nagy létszámú TST Mega Crew formációnk is megmérettetheti magát a rangos nemzetközi porondon – tette hozzá végül Váczi Niki.