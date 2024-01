A hétfői eseményen Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa köszöntötte a neves borászokat, majd Koch Csaba mondott rövid beszédet. Hangsúlyozta: a társadalmi felelősségvállalásuk része, hogy, ha tehetik, jobbá tegyék a szegények életét. Maga a borászati ágazat nincs most jó helyzetben, sok negatív hatással kell szembenéznie, akárcsak az országunknak. Ugyanakkor vallja: hittel, igyekezettel lehet előre haladni.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő is rendszeres látogatója a népkonyhának. Köszöntőjében kiemelte: azért is különleges amit képes nyújtani a Wojtyla, mert a szociális feladatokon túl közösségteremtő, kulturális táplálékot ad a szegényeknek. Minden héten több kulturális, egyházi vagy éppen szórakoztató program részesei lehetnek. A rászorulók elmondhatják magukról, ők is részesei a város kulturális közösségének.

Végül Farkas P. József, a Wojtyla alapító-igazgatója mondott köszönetet a támogatóiknak. A jótékonysági rendezvényen részt vett még Jánosi István, a városrész önkormányzati képviselője.