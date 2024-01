Az elmúlt éveknél is nagyobb számban (közel 400-an) neveztek be kicsik és nagyok Baján. Az eseményről a Rotary Club számolt be követőinek Facebook-oldalán. Kiemelték a szervezők, hogy a Petőfi-sziget télen is szép természeti környezete kiváló helyszín az 1, a 2 vagy a 3 körös távra. A dunai árvíz szerencsére nem fenyegette ezt a programot, de a szigetkör közben az útvonal mentén sok helyen látható volt, hogy a víz az úr.

Az időjárás kegyes volt a szervezőkhöz. Szilveszter délelőttjén a plusz 8-10 fok mellé a futás közben még jó kis napsütés is jutott. Gaál Andreával melegítettek be a futók. A programmal ismét jelentős összeg jut jótékony céljaik megvalósítására. Ezt egyrészt valamennyi résztvevőnek, másrészt a programot különböző módon támogatóknak köszönik.

A 2023. évi három Rotary futás/séta összesítésében a legtöbb résztvevőt mozgósító bajai iskolák sorrendje így alakult. A bajai iskolák sorrendjében először alakult ki holtverseny az első helyen. 1-2. Bajai EGYMI és a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, 3. Bajai Eötvös József Általános Iskola. A Baja környékéről nevezett iskolák között Csávoly mozgósította a legtöbb tanulót, tőlük alig maradt el Borota. Ezek az iskolák/települések a versenykiírásban jutalomként ígért sporteszközöket vagy sportos programjuk támogatását (100 000 illetve 50 000 forint értékben) a 2024. év elején kapják meg.

Fotó: Rab Rita

− A tavalyi futószezont 3 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzéremmel zártuk szilveszterkor Baján. Kellemes idő, remek szervezés, ismét sok csávolyi érem, sportos évzárás – mondja Nemesné Schmidt Erika csávolyi tanítónő, aki maga is részt vett a rendezvényen. Aranyérmeseik Gabler Rebeka (7. o.), Varga Gergő (5. o.), Csengő Kinga, Hódosné Farkas Regina és vendégként Zele-Berek Zsuzsanna (szülői váltó). Ezüstérmesük Simon Emma (1. o.), bronzérmeseik Kiss Karina és Csengő Bence (5. o.), illetve Csengő Vince 1. osztályos tanulók. Hozzátette: hatalmas dicséret minden csávolyi diáknak, aki végig lefutotta a közel 3 kilométeres távot.

− Kimondhatatlanul büszkék vagyunk mindannyijukra. Nekik köszönhetően a 2023. évi három Rotary futás/séta összesítésében a legtöbb résztvevőt mozgósító vidéki iskola lett a csávolyi suli. Jutalomként 50 ezer forint értékben sporteszközöket vásárolhatunk majd. Hálásak vagyunk a szülőknek, akik benevezték és elkísérték gyermekeiket, továbbá Ádámné Varga Ibolyának és Ádám Róbertnek, akik szinte mindig velünk vannak és részvételükkel támogatják intézményünket − fogalmazott Nemesné Schmidt Erika. A csávolyiak még két jutalmat is kiérdemeltek a bajai Rotary Clubtól.

− Figyelje mindenki a jövő év elején az Osztálykirándulás mindenkinek 2024 pályázatunkat, amellyel rászoruló családok gyermekei számára tesszük lehetővé, hogy részt vegyenek társaikkal az osztálykirándulásukon! (Erre nemcsak a Baján iskolába járó diákok, hanem a Rotary futásokon történt 2023. évi jelentős számú részvétel miatt a Csávolyon és Borotán iskolába járó gyerekek is pályázhatnak!) – tette közzé a Rotary Club.

A versenykiírásban ígért további jutalomként jótékonysági ételosztást tartanak 40 fő részére azon a nem bajai településen, amelyik 2023-ban egy-egy Rotary futásra/sétára átlagban legalább 10 (azaz három Rotary futás/séta esetén éves szinten legalább 30) résztvevőt mozgósított. Ezt most Csávoly és Borota érdemelte ki.