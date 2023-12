Magyarországon becslések szerint több mint 1 millió alkoholbeteg él és csaknem négyszázezer gyermek életére hat közvetlenül a szenvedélybetegség problémája. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik gyermek él szenvedélybeteg szülő mellett. A szakemberek szerint felnőttként nagyon nehéz később feldolgozni a szüleik szenvedélybetegségből fakadó traumákat. Sokáig csak a szenvedélybetegekkel foglalkoztak, de néhány éve nagyobb figyelmet kaptak a szenvedélybeteg szülők gyermekei is. Most Kecskeméten is indul egy AAP (Apa, Anya, Pia) csoport, melyben sorstársak találkozhatnak és szakember segítségével beszélgethetnek a szenvedélybetegségről, a családi rendszerről, a felnőtt és gyermeki szerepekről és saját felépülési lehetőségeikről. A csoportban nem csak információátadás hanem önismereti munka is várható.

Az ingyenes zárt csoportot Főző Brigitta mentálhigiénés szakember vezeti majd, aki elmondta, hogy az első alkalmat 2024. január 16-án tartják a Kecskeméti Református Ifjúsági Galériában. Mint mondta, a csoporthoz való tartozásnak nincs vallási feltétele. Ide bárki jöhet, akinek szüksége van segítségre. A szakember elmondta, hogy nemrég éppen egy alkoholbetegségből felépülő asszony ajánlotta a lányának az egyik ilyen csoportot, mert most jött rá arra, hogy milyen nehéz lehetett a gyermekének az élete az ő szenvedélybetegsége miatt.

– Én személyes szinten is megéltem ezeket a problémákat, mert a családomban is volt szenvedélybeteg – mondta a csoportot indító szakember. Egyébként Brigitta mentálhigiénés segítő szakemberként először szenvedélybetegekkel, majd később hozzátartozókkal és szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermekeivel is elkezdett foglalkozni. Tapasztalatai alapján a legtöbb függő maga is szenvedélybeteg szülők felnőtt gyermeke.

A szakember elmondta, hogy az AAP (Apa, Anya, Pia) csoportokat 2018-ban a Máltai Szeretetszolgálat hívta életre hazánkban. Elmondása szerint addig tematikusan nem nagyon foglalkoztak a felnőtt gyermekekkel. Ezért tartja nagy lépésnek, hogy most már az „elfeledett gyermekek” is előtérbe kerülnek és ők is esélyt kapnak a gyógyulásra. Mint mondta a csoportban való részvétel segít abban, hogy az érintettek rálátást kapjanak arra, hogy nem ők okozták azt, hogy a szüleik szenvedélybetegek lettek. Képesek lesznek egészségesebb döntéseket hozni a jövőben.

Jelentkezni a csoportba a [email protected] címen vagy a 06 70 701 6638 telefonszámon lehet. Helyszín: Kecskeméti Református Ifjúsági Galéria 6000 Kecskemét, Szabadság tér 6. (Kálvin tér felől)