Több mint 20 kiállító asztallal várták a jótékonykodni vágyó vásárlókat a hétvégén a Kecskeméti Református Gyülekezeti Központban. A hideg idő ellenére melegség és megfoghatatlan hangulat járta át az ide betérők és a portékájukat árusító emberek szívét egyaránt. Ugyanis ide mindenki azért jött, hogy segítsen. Valaki a munkájával, a termékével, mások pedig a vásárlásukkal segítették ezt a jótékonysági akciót.

A vásárlók itt igazi, kézműves ajándékokat szerezhettek be, csodás házi süteményeket, kézzel készített tésztákat, mézet vihettek haza. Itt mindenki megtalálhatta a tökéletes ajándékot a szeretteinek, és ami a legjobb, hogy helyi termelőktől és készítőktől vásárolhatott.

Fontos, hogy a jótékonyság mellett ez a rendezvény találkozási lehetőséget is biztosított a kecskeméti reformátusoknak – mondta Simonné Bakó Mária, a Kecskeméti Református Egyházközség főgondnoka, az esemény főszervezője. A városrészek gyülekezetei itt találkozhattak, kezet foghattak és beszélgethettek – tette hozzá. Mint mondta, gyülekezetük dicsőítőcsoportjai a vásár ideje alatt zenéjükkel szolgáltak, így lélekmelengető dicsőítő dallamokat is hallhattak a részvevők. Sőt, a zene az utcán sétáló embereket is megszólította, amit szintén fontosnak tartanak.

A főgondnok asszony hangsúlyozta, hogy a vásár fő mozgatórugója a szeretet volt, hiszen mindenki szeretettel készítette elő a portékákat. Volt, aki palacsintát sütött, vagy éppen kolbászt kínált, mások kézműves alkotásokkal járultak hozzá a jótékonysági akcióhoz – tette hozzá. A gyülekezetek csoportjai, köztük például a Kecskeméti Református Nőszövetség, az intézmények dolgozói, a tanuló diákok, óvodások és szüleik – mind-mind csatlakoztak ehhez a jó célhoz.