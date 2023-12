Néhány nappal szenteste előtt a Széchenyivárosért Egyesület vezetője Laczkó-Zsámboki Angéla szívhez szóló gesztussal lepte meg az egyesületet segítő önkénteseket. Sokan, akik egyedül élnek nem foglalkoznak az ünnepi fogásokkal, emiatt gyakran kimaradnak a karácsonyi menüből, viszont Angéla idén tett róla, hogy ez másképp legyen. Gyermekeivel közösen saját kezűleg készített halászlevet, melyből 50 adaggal személyesen ki is osztott a Széchenyivároson belül. A kezdeményezés idén valósult meg először, de Angéla elárulta: hagyományteremtő szándékai vannak. Fontosnak tartja továbbá, hogy ne csak az ünnepek előtt és alatt segítsünk másoknak, de az év más szakaszaiban is, ezért a Széchenyivárosért Lendületben Egyesület januárra is tervez egy nagyobb volumenű jótékonykodást, ahol már nem előre elkészített főtt étellel, hanem tartós élelmiszerekkel szeretnék segíteni a karácsony után következő esetlegesen nehezebb hónapokat.

Az önkéntesek arca és mosolya mindent elárult. Volt, aki meghatódott, de az biztos, hogy egytől egyig mindenkinek megtelt a szíve szeretettel és hálával, hiszen a legapróbb gesztus is hatalmas örömet tud okozni másoknak.