A Rotary részéről Riczu Péter fejtette ki a részleteket. – Most is egy nemes és családbarát cél érdekében gyűjtünk pénzbeli támogatást, adományokat, melyeket forralt borral, teával, kedves mosollyal és egy kis beszélgetéssel tudunk meghálálni. A Rotary fiataljai több éve szervezik meg a „Rotaract – Down-szindrómás gyerekek táborát”, ahol a Down-szindrómás gyermekek a családtagjaikkal közösen tölthetnek el egy hetet térítésmentesen. Most kiemelten őket szeretnénk támogatni a befolyt adományokból – mondta.

A Rotary hordó minden délután 16:00-20:00 között van nyitva december 23-ig a Hírös szökőkútnál a Kálvin tér felé vezető sétányon.

– A kecskeméti polgárok mindig is híresek voltak arról, hogy egy jó célérdekében össze tudnak fogni, támogatni tudják azt, különösen az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony közeledtével. Bízunk abban, hogy minél több kecskemétivel találkozunk a Rotary hordónál, hogy utána sok-sok boldog gyermeket lássunk a táborban! Sok szeretettel várunk mindenkit, aki támogatna bennünket és ezáltal a gyermekek táboroztatását! – tette hozzá Riczu Péter.