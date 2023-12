Ahogyan sok más kitelepülésen is, így a kecskemétin is több ajándék fogadta a srácokat a hallgatóktól. Janinak például kedvenc ballószögi cukijából krémest hozott az egyik hallgató, és a karácsonyi vásárban árusító erdélyi kürtös kalácsos hölgy is megajándékozta őket egy-egy finomsággal.

Balázsék sok-sok évvel ezelőtt, 2010-ben, még a Morning Show színeiben már jártak Kecskeméten, egy reggeli adás kapcsán. A hallgatók bizakodhatnak, hogy a most decemberi után, 2024-ben újra ellátogatnak a hírös városba Balázsék, azaz most már csak Balázs és Feri, de egyelőre csak találgathatunk, ki lesz a harmadik az oldalukon.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.