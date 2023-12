Szenteste napjától egészen január 1-ig tart a Wojtyla Barátság Központ hagyományos karácsonyi ebédosztási programja, melynek keretében a népkonyha támogatói, munkatársai és önkéntesei kilenc napon át déltől 13 óráig vendégül látják Kecskemét város szegényeit.

A pénteki nyílt ebédosztás alkalmával a Medi-Print Medical Kft. ügyvezetője, Fazekas Mihály vállalt elsődleges patrónusi szerepet a Wojtyla Barátság Központ sorsközössége és a hírös város elesettjei javára. Hozzá társult Balogh Károly Helvécia első embere, aki az esztendő utolsó napjaiban sem fukarkodott, amikor az Egressy utcai népkonyha ínségeseinek napi élelmezése volt a tét.

Balogh Károly személyesen is köszöntötte az étkezdében várakozó, jobb sorsra érdemes nélkülözőket, hangsúlyozva: „Kívánom, hogy az új évben is maradjon meg az Önök hite, hiszen sok jószándékú ember támogatta a Wojtyla Házat, és állt Önök mellé. Bízom benne, hogy a mindennapok nehézségein átsegíti Önöket a hit és a remény, és mindannyian átélünk az elkövetkezendő hónapokban olyan napokat, perceket, melyek boldogsággal töltenek el bennünket. Ígérem, a jövő évben is itt leszek Önök mellett, és amit eddig biztosítottam, azt a jövőben is meg fogom tenni”.